İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi'den acı itiraf: “6'lı Masa'nın ilk 3 yılı çok zor olacak” | Video

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın ilk üç yılının çok sancılı, çok zor geçeceğini aktaran Tanrıverdi, "Herkesi memnun etme şansınız yok. Evinizde 3 çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.