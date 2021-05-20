Video Haber İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki
20.05.2021 | 14:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bercan Tutar | ‘USrail’ projesini de Türkiye çökertecek 04:09
Bercan Tutar | ‘USrail’ projesini de Türkiye çökertecek 20.05.2021 | 14:34
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki Ne işiniz var burada? 03:02
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?" 20.05.2021 | 14:08
SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 02:09
SON DAKİKA: İstanbul korkutan yangın! Olay yerinden ilk görüntüler 20.05.2021 | 12:47
Mahmut Övür | Soylu’ya saldırı ve yalnızlaştırma siyaseti 04:27
Mahmut Övür | Soylu’ya saldırı ve yalnızlaştırma siyaseti 20.05.2021 | 12:05
Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! 01:38
Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu! 20.05.2021 | 11:05
Haşmet Babaoğlu | ABD’yi neden unuttuk? Unutturuldu mu? 03:03
Haşmet Babaoğlu | ABD’yi neden unuttuk? Unutturuldu mu? 20.05.2021 | 10:57
Hasan Basri Yalçın | Suç bastırmak böyle bir şey 04:05
Hasan Basri Yalçın | Suç bastırmak böyle bir şey 20.05.2021 | 10:45
Son dakika! Operasyonla yakalanmışlardı! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:33
Son dakika! Operasyonla yakalanmışlardı! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.05.2021 | 10:05
Engin Ardıç | Kepekli futbol 03:45
Engin Ardıç | Kepekli futbol 20.05.2021 | 10:08
Salih Tuna | CHP’yi desteklerim tek bir şartla 04:37
Salih Tuna | CHP’yi desteklerim tek bir şartla 20.05.2021 | 09:42
İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı! 01:12
İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı! 20.05.2021 | 08:33
SON DAKİKA! Hamas'tan ateşkes açıklaması: Bir veya iki gün içinde varılacak | Video 00:26
SON DAKİKA! Hamas'tan ateşkes açıklaması: Bir veya iki gün içinde varılacak | Video 20.05.2021 | 00:38
Son dakika haberi: 19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 00:50
Son dakika haberi: 19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 20.05.2021 | 00:22
Başkan Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde önemli açıklamalarda bulundu! | Video 01:21:12
Başkan Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde önemli açıklamalarda bulundu! | Video 19.05.2021 | 22:13
Başkan Erdoğan'dan petrol ve doğal gaz müjdesi: Bunların haberini alırsanız şaşmayın | Video 03:06
Başkan Erdoğan'dan petrol ve doğal gaz müjdesi: Bunların haberini alırsanız şaşmayın | Video 19.05.2021 | 23:15
Son dakika: Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini kırmadı! Hemen talimat verdi | Video 07:09
Son dakika: Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini kırmadı! Hemen talimat verdi | Video 19.05.2021 | 21:30
Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime geçecek mi? | Video 01:05
Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime geçecek mi? | Video 19.05.2021 | 21:06
Başkan Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde! | Video 05:05
Başkan Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde! | Video 19.05.2021 | 20:55
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video 05:20
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video 19.05.2021 | 20:40
Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 02:36
Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 19.05.2021 | 20:38

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize İkizdere'de varandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?"

VİDEO DEVAM EDİYOR

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener,bir dizi ziyaretler için Rize'ye geldi.Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizidere'li vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar Akşener'e ,"buraya neden geldiniz,Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz.Provakasyon için mi geldiniz"dediler.İyi Partililer bu durumda vatandaşlara sözlü ve fiili saldırıda bulundular.Polis iki tarafı ayırırken,genel başkan Meral Akşener,esnaf ziyaretlerini bırakıp,taş ocağına gitti.


İkizdere'de esnaf ziyareti yapan İyi parti genel başkanı Meral Akşener'e İkizdereli vatandaş Havva Sevgen tepki gösterdi.Sevgen,"buraya neden geldiniz.Cumhurbaşkanımızı Netenyahu'ya benzeterek ne demek istediniz.Amacınız nedir?,Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz,provakatörlük için geldiniz",dedi.Akşenerin ise cevabı,"sus konuşma,işine bak,defol burdan" dedi.Daha sonra İkizdere'li başka bir grup vatandaşlar Akşener'e aynı tepkiyi gösterince ortalık bir anda karıştı. Polis ayara girdi ve iki tarafı çember altına alarak olayı kontrol altına aldı.Ardından İyi partililer genel başkan Akşener'i oradan alıp,uzaklaştırdılar.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA