İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize İkizdere'de varandaşlardan tepki "Ne işiniz var burada?"

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener,bir dizi ziyaretler için Rize'ye geldi.Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizidere'li vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar Akşener'e ,"buraya neden geldiniz,Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz.Provakasyon için mi geldiniz"dediler.İyi Partililer bu durumda vatandaşlara sözlü ve fiili saldırıda bulundular.Polis iki tarafı ayırırken,genel başkan Meral Akşener,esnaf ziyaretlerini bırakıp,taş ocağına gitti.



İkizdere'de esnaf ziyareti yapan İyi parti genel başkanı Meral Akşener'e İkizdereli vatandaş Havva Sevgen tepki gösterdi.Sevgen,"buraya neden geldiniz.Cumhurbaşkanımızı Netenyahu'ya benzeterek ne demek istediniz.Amacınız nedir?,Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz,provakatörlük için geldiniz",dedi.Akşenerin ise cevabı,"sus konuşma,işine bak,defol burdan" dedi.Daha sonra İkizdere'li başka bir grup vatandaşlar Akşener'e aynı tepkiyi gösterince ortalık bir anda karıştı. Polis ayara girdi ve iki tarafı çember altına alarak olayı kontrol altına aldı.Ardından İyi partililer genel başkan Akşener'i oradan alıp,uzaklaştırdılar.