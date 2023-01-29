İYİ Parti il kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e ‘Adil olun’ diye tepki gösterdi | Video
İYİ Parti il kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e ‘Adil olun’ diye tepki gösterdi.
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