İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinden istifa etti | Video 19.06.2023 | 11:35 İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, gençlere hitaben çektiği bir video ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

2017 yılında Google'daki üst düzey yöneticiliğini bırakarak Türkiye'ye dönen İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa etti. İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Yıldız, konuşmasında mevcut siyasi sistemi eleştirerek, "Bilerek ya da bilmeyerek pek çok yönetici bu liyakatsiz düzenin devamını istiyor. Her şey kapalı kapılar ardında, ahbap-çavuş ilişkisi ile ilerlesin, başarı kriterleri belli olmasın. İşte hepsi bu. Hiçbir şey sorgulanmıyor. Özeleştiri yapılmıyor. Kimse yanlışını kabul etmiyor. Pek çok yönetici bundan memnun ama biz memnun değiliz" dedi.Yıldız, gençlerin, siyasilerin seçimden seçime hatırladığı bir oy potansiyeli olduğunu hatırlatarak, kurulu düzeni değiştirmeyen, koltukları gençlere bırakmak istemeyen siyasilerin, gençlerin gündeminin, değerlerinin, dertlerinin mevcut Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmadığını söyledi. Taylan Yıldız videoda, gençlerin sesi olmaya, onlar için projeler üretmeye, dünyayı yakalamış bir Türkiye hedefiyle siyasette mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.