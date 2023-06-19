İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinden istifa etti | Video
İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, gençlere hitaben çektiği bir video ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Yıldız, gençlerin, siyasilerin seçimden seçime hatırladığı bir oy potansiyeli olduğunu hatırlatarak, kurulu düzeni değiştirmeyen, koltukları gençlere bırakmak istemeyen siyasilerin, gençlerin gündeminin, değerlerinin, dertlerinin mevcut Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmadığını söyledi. Taylan Yıldız videoda, gençlerin sesi olmaya, onlar için projeler üretmeye, dünyayı yakalamış bir Türkiye hedefiyle siyasette mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.
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