İYİ Parti lideri Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama | VİDEO
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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