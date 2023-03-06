İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı! Meral Akşener masaya geri mi döndü? | Video
Son dakika haberleri… İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalktığı 6’lı koalisyona geri döndüğünü açıkladı..
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