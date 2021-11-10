İYİ Parti'de Grup Başkanvekili olan Erhan Usta'nın bu açıklamaları tekrar gündem oldu "İYİ Parti'yi FETÖ destekliyor" | Video
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Bingöl'de şehit ağabeyine, 'Senin bacını...' şeklinde ahlaksızca küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etmişti. Türkkan'ın yerine Grup Başkanvekilliği görevine getirilen isim Erhan Usta oldu. Erhan Usta, İYİ Parti'ye katılmadan bir süre önce yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu. 2018 yılında "İYİ Parti'yi FETÖ destekliyor" diyen Erhan Usta, "CHP'li vekillerin görüşleriyle HDP ve PKK'nın görüşleri örtüşüyor" açıklamasında bulunmuştu.