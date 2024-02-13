Video Haber İYİ Parti’de istifa depremi! "İYİ Parti, genç fikirlerin yok hükmünde sayıldığı bir parti”
İYİ Parti’de istifa depremi!

İYİ Parti’de istifa depremi! "İYİ Parti, genç fikirlerin yok hükmünde sayıldığı bir parti”

13.02.2024 | 22:23

İYİ Parti Genel Merkez 6. Bölge Gençlik Kolları Koordinatörü ve Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Özen, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor 01:31
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor 13.02.2024 | 23:16
Şehit ateşi Hatay’a düştü 01:40
Şehit ateşi Hatay’a düştü 13.02.2024 | 23:16
Birecik’te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı 00:11
Birecik’te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı 13.02.2024 | 22:23
İYİ Parti’de istifa depremi! İYİ Parti, genç fikirlerin yok hükmünde sayıldığı bir parti” 03:06
İYİ Parti’de istifa depremi! "İYİ Parti, genç fikirlerin yok hükmünde sayıldığı bir parti” 13.02.2024 | 22:23
Manisa’da damperli kamyon alev aldı 00:25
Manisa'da damperli kamyon alev aldı 13.02.2024 | 20:56
Son dakika: Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması! İşte heyelanın gerçekleştiği o andan yeni görüntüler! 06:20
Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! İşte heyelanın gerçekleştiği o andan yeni görüntüler! 13.02.2024 | 18:32
Son dakika: Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama 03:54
Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama 13.02.2024 | 17:54
Son dakika: Erzincan’daki altın madeninde toprak kayması! Erzincan Valisi’nden ilk açıklama! 02:50
Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması! Erzincan Valisi'nden ilk açıklama! 13.02.2024 | 17:52
Emine Erdoğan: Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız 09:08
Emine Erdoğan: "Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız" 13.02.2024 | 16:11
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’ın proje tanıtım animasyon videosu büyük ilgi gördü 06:08
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'ın proje tanıtım animasyon videosu büyük ilgi gördü 13.02.2024 | 15:11
Bursa’da CHP’nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video 02:32
Bursa'da CHP'nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video 13.02.2024 | 15:02
Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı: Yeni çevre yolu müjdesi | Video 42:13
Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı: Yeni çevre yolu müjdesi | Video 13.02.2024 | 12:30
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video 24:48
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video 13.02.2024 | 13:10
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 01:03
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 13.02.2024 | 12:44
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 08:03
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 13.02.2024 | 12:28
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu’nun sinirli halleri dikkat çekti | Video 01:38
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu'nun sinirli halleri dikkat çekti | Video 13.02.2024 | 12:38
AK Parti’li Aziz Yeniay’a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23’e yükseldi | Video 11:09
AK Parti'li Aziz Yeniay'a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi | Video 13.02.2024 | 11:09
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 00:24
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 13.02.2024 | 12:14
MHP lideri Devlet Bahçeli: İhanetlerle yolumuzu kesemediler | Video 40:50
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesemediler" | Video 13.02.2024 | 11:53
AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte Hamza Dağ’ın hayatı ve siyasi geçmişi | Video 01:55
AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte Hamza Dağ'ın hayatı ve siyasi geçmişi | Video 13.02.2024 | 11:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA