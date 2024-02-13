İYİ Parti’de istifa depremi! "İYİ Parti, genç fikirlerin yok hükmünde sayıldığı bir parti”
İYİ Parti Genel Merkez 6. Bölge Gençlik Kolları Koordinatörü ve Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Özen, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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