İYİ Parti'de zoraki alkış: Grup toplantısındaki o an dikkat çekti | Video
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için ne kadar diretse de istediği sonuca ulaşamadı. Mansur Yavaş ve İmamoğlu planı tutmayan Akşener masayı dağıttan sonra da tekrar masaya dönmeye mecbur kaldı. Akşener'in, partisinin grup toplantısında "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." sözleri ise parti sıralarını memnun etmedi. Partililerin zoraki alkışı ve mutsuz görüntüleri dikkat çekti.
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