İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına 'gözdağı': Masanın sahibi biziz | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı, 'Benimle misiniz?' çıkışının ardından İYİ Parti'den çok dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleri ile buluşmasında "6'lı masanın sahibi biziz" dediğini söyledi. İYİ Parti cephesinden gelen bu açıklama 6'lı masanın diğer üyelerine 'gözdağı' olarak yorumlandı.