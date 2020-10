İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan bomba açıklama: Operasyonun başı Meral Akşener! | Video

İYİ Parti'de deprem sürüyor. İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, katıldığı bir televizyon programında eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'i Sorosçu olmakla suçladı. İsmail Ok, FETÖ iddialarıyla çalkalanan partiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı. Ok, "İYİ Parti’de bir operasyon vardır. Operasyonun başı sayın Meral Akşener'dir." şeklinde konuştu.

