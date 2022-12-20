İyi Parti'li Aliağıroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışma' mesajına yanıt! | Video
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu aday gibi göstermesine tepki göstererek, kimse bir partinin iç işlerine karışmamalı ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na yanıt İYİ Parti'li Yavuz Aliağıroğlu'ndan geldi.