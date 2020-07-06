İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler | Video
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Burdur’da konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un, “Biz o betonları sökeriz. Attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü’ne yaptıklarını söker, aldıkları kumları da onların uygun yerlerine monte ederiz. Hesabını sorarız” sözleri büyük tepki topladı.