Video Haber İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video

İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video

İYİ Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü | Video
13.08.2021 | 14:19

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Aydın’ın Buharkent ilçesinde İYİ Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Vural, MHP’de eskiden birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü. Başkan Vural, eski dava arkadaşını kendisini ve partisini eleştirirken hakaret dili kullandığı için sinirlerine hakim olamayarak dövdüğünü söyledi.

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Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Buharkent ilçesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Aydın'ın Buharkent ilçesinin eski Belediye Başkanı olan ve daha sonra MHP'den İYİ Parti'ye geçen Yusuf Vural, kıraathanede tartıştığı engelli bir vatandaşı öldüresiye dövdü. Yanındaki arkadaşıyla beraber vatandaşı darp eden eski başkanın engelli ve o esnada alkollü olduğu belirtilen şahsı yere düşürdükten sonra da tekmeler atmasına ilişkin görüntüler adeta görenleri şok etti.

Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından Aydın'da günün konusu haline gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada kendisini savunan İYİ Partili Yusuf Vural, "Bu tartıştığımız abimiz, eskiden MHP'de iken birlikte siyaset yaptığımız afiş astığımız Nuri Akın ağabeyimiz. Kendisi yaklaşık 7 yıldır beni hep siyaseten suçlar. Kendisine zamanında yardımcı olduk. Ayağından engellidir. Daha önce benim MHP'den ayrılmam üzerine 'Yanlış yaptın, eskiden silah sıktığımız kişilerle sen kol kola yürüyorsun' diye eleştirmişti. Buna ses etmedim. Dün akşam da bana 'PKK yalayıcıları' deyince eskiden kalma etkinin de tepkisi ile vurdum. Ancak saatlerce dövdü diye yazmışlar. Böyle bir şey yok. Alkollü idi. Bu olaydan sonra polisler eve götürdü. Daha sonra silahla gelmiş. Polisler kendisini aldı. İş resmiyete döküldüğü için davacı olduk" diye konuştu.

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