İyi Parti'li yöneticiden skandal paylaşım! | Video

İyi Parti Aydın Söke İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Polat Zencirci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alay eden Zencirci’nin paylaşımın üzerine ‘alıntıdır’ yazması da kurtarmadı. Zencirci gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.