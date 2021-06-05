Video Haber İyi Parti'li yöneticiden skandal paylaşım! | Video

İyi Parti'li yöneticiden skandal paylaşım! | Video

İyi Parti'li yöneticiden skandal paylaşım! | Video
05.06.2021 | 19:29

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İyi Parti'li yöneticiden skandal paylaşım! | Video 01:06
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İyi Parti Aydın Söke İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Polat Zencirci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alay eden Zencirci’nin paylaşımın üzerine ‘alıntıdır’ yazması da kurtarmadı. Zencirci gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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