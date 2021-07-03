Video Haber İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, A Haber’e konuştu: Olaydan sonra tehdit edildim | Video

İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, A Haber’e konuştu: Olaydan sonra tehdit edildim | Video

İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, A Haber’e konuştu: Olaydan sonra tehdit edildim | Video
03.07.2021 | 21:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi! İşte gözaltına alınma görüntüleri! | Video 00:46
Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi! İşte gözaltına alınma görüntüleri! | Video 03.07.2021 | 22:40
Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi | Video 03:52
Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi | Video 03.07.2021 | 22:17
Saldırıya uğrayan Can Özcan: Olaydan sonra tehdit edildim! | Video 02:18
Saldırıya uğrayan Can Özcan: Olaydan sonra tehdit edildim! | Video 03.07.2021 | 21:56
İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, A Haber’e konuştu: Olaydan sonra tehdit edildim | Video 03:04
İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, A Haber’e konuştu: Olaydan sonra tehdit edildim | Video 03.07.2021 | 21:32
‘Tosuncuk’ bu akşam Türkiye’de! Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı! | Video 03:29
‘Tosuncuk’ bu akşam Türkiye’de! Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı! | Video 03.07.2021 | 19:15
Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 01:43
Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 03.07.2021 | 19:05
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 01:44
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 03.07.2021 | 16:42
Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı 04:04
Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı 03.07.2021 | 15:55
Hasan Basri Yalçın | ‘Türk Demokrasi Projesi’ 02:58
Hasan Basri Yalçın | ‘Türk Demokrasi Projesi’ 03.07.2021 | 15:50
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 00:44
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 03.07.2021 | 15:37
Engin Ardıç | Kimsenin geçmediği köprüye bak 02:36
Engin Ardıç | Kimsenin geçmediği köprüye bak 03.07.2021 | 13:46
Mehmet Barlas | Dünya politikasında bütün aktörler birbirlerini düşman olarak görüyor 02:22
Mehmet Barlas | Dünya politikasında bütün aktörler birbirlerini düşman olarak görüyor 03.07.2021 | 13:42
SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu? Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'de olacağı saat belli oldu 06:10
SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu? Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'de olacağı saat belli oldu 03.07.2021 | 11:43
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak? 02:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması! Telafi eğitimi nasıl uygulanacak? Kimler katılacak? 03.07.2021 | 12:05
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri... 04:01
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı! İşte yerli elektrikli trenin özellikleri... 03.07.2021 | 11:23
Cahit Çetin cinayetinde gözaltılar olmuştu! 10 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 00:23
Cahit Çetin cinayetinde gözaltılar olmuştu! 10 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.07.2021 | 23:13
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP itirafı: İttifakta diyemediğimiz için 'dostlarımız' diyoruz | Video 01:29
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP itirafı: İttifakta diyemediğimiz için 'dostlarımız' diyoruz | Video 02.07.2021 | 23:00
Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu | Video 01:21
Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu | Video 02.07.2021 | 22:47
Son Dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde önemli açıklamalarda bulundu | Video 37:57
Son Dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde önemli açıklamalarda bulundu | Video 02.07.2021 | 21:41
Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi! | Video 01:20
Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi! | Video 02.07.2021 | 22:12

Muğla’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP ile ittifakın nedenini sorduğu için darbedilen Can Özcan isimli vatandaş A Haber’de yaşadıklarını anlattı. Olaydan sonra tehdit edildiğini söyleyen Can Özcan, “Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Tehdit edildim. Sokak’ta yürürken bile ‘Bu burada kalmaz’ diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum.” ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA