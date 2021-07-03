İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, A Haber’e konuştu: Olaydan sonra tehdit edildim | Video

Muğla’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP ile ittifakın nedenini sorduğu için darbedilen Can Özcan isimli vatandaş A Haber’de yaşadıklarını anlattı. Olaydan sonra tehdit edildiğini söyleyen Can Özcan, “Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Tehdit edildim. Sokak’ta yürürken bile ‘Bu burada kalmaz’ diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum.” ifadelerini kullandı.