İzinsiz gösteri yapan avukatlar polise saldırdı | Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya’da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubun tüm uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını duyurdu. Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.