İzlenme rekorları kıran başkatipten yeni video | Video
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İki yıl önce “Müdür beyin yeşil kürkü” türküsü eşliğinde elinde mühürle çektiği video izlenme rekorları kıran noter başkatibi Selma Öncül, bu yıl sonu da mesai sonunda gece “oğlan oğlan” isimli Rumeli türküsüyle evrak mühürlerken video kaydetti. Öncül, yeni yıl mesajıyla paylaştığı videoya “bu son video artık gençlerin önü açılsın az” notuyla paylaştı.