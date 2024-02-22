Video Haber İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti | Video
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti | Video

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti | Video

22.02.2024 | 14:05

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti | Video 00:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret etti | Video 22.02.2024 | 14:05
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de önemli açıklamalar | Video 21:51
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 22.02.2024 | 12:56
Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar | Video 01:58
Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar | Video 22.02.2024 | 11:13
Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal karar: “Alo” demek boşanma sebebi sayıldı | Video 04:22
Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal karar: “Alo” demek boşanma sebebi sayıldı | Video 22.02.2024 | 10:51
CHP’de “Taşımalı” miting! Mansur Yavaş’tan yeni skandal | Video 01:15
CHP'de “Taşımalı” miting! Mansur Yavaş’tan yeni skandal | Video 22.02.2024 | 10:35
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi | Video 00:29
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Ateş etkisiz hale getirildi | Video 22.02.2024 | 10:09
Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ilde eş zamanlı operasyon! 3 suç örgütü çökertildi | Video 00:46
Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ilde eş zamanlı operasyon! 3 suç örgütü çökertildi | Video 22.02.2024 | 08:49
Batan gemide makine dairesi taranıyor: Kısa boylu dalgıçlar devrede 00:32
Batan gemide makine dairesi taranıyor: Kısa boylu dalgıçlar devrede 21.02.2024 | 19:18
Kırmızı ışık ihlali yapan TIR devrildi | VİDEO HABER 00:32
Kırmızı ışık ihlali yapan TIR devrildi | VİDEO HABER 21.02.2024 | 18:49
Hilal Kaplan | CHP’de kaos hüküm sürüyor 02:51
Hilal Kaplan | CHP'de kaos hüküm sürüyor 21.02.2024 | 16:51
Melih Altınok | DEM’in İstanbul başvurusu niye mesele edildi? 05:26
Melih Altınok | DEM'in İstanbul başvurusu niye mesele edildi? 21.02.2024 | 16:49
Dilek Güngör | Bu kez 24 taksitle ceza almasınlar! 05:15
Dilek Güngör | Bu kez 24 taksitle ceza almasınlar! 21.02.2024 | 16:47
Salih Tuna | İlber senin evin yok mu? 03:17
Salih Tuna | İlber senin evin yok mu? 21.02.2024 | 16:44
Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar | Video 42:40
Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar | Video 21.02.2024 | 15:00
Murat Kurum’dan Sözcü TV muhabirine ayar: Daha fazla kişinin vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? | Video 00:49
Murat Kurum'dan Sözcü TV muhabirine ayar: "Daha fazla kişinin vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor?" | Video 21.02.2024 | 14:05
KAAN, Gök Vatanı ile buluştu | Video 01:45
KAAN, Gök Vatanı ile buluştu | Video 21.02.2024 | 13:08
CHP’nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Tekme tokat birbirlerine girdiler... | Video 04:36
CHP'nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Tekme tokat birbirlerine girdiler... | Video 21.02.2024 | 11:21
MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video 00:36
MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video 21.02.2024 | 10:51
Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası | Video 04:27
Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası | Video 21.02.2024 | 10:22
Tarihi anlar: KAAN gökyüzünde! Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı | Video 00:17
Tarihi anlar: KAAN gökyüzünde! Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı | Video 21.02.2024 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA