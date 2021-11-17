Video Haber İzmir Büyükşehir Belediyesi denizi kirletiyor! İşte skandal görüntüler | Video
İzmir Büyükşehir Belediyesi denizi kirletiyor! İşte skandal görüntüler | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi denizi kirletiyor! İşte skandal görüntüler | Video

17.11.2021 | 23:05

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İzmir’in Dikili İlçesi’ndeki sahilden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı araçların denize kirli sıvı atık boşalttığını gösteren kamera görüntülerini İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Hızal: “İzmir'den bir rezaleti daha gözler önüne seriyoruz. Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı araçlarla Dikili'de denize kirli sıvı atık boşaltıyor! Sahilin, çocuk parkının ve tüm yaşam alanlarının önünde halk sağlığı tehlikeye atılıyor. Güzel İzmir'i kirli ellerinizden kurtaracağız” dedi. Hızal İzmir Körfezi’nin kirli halini de paylaşmıştı.

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