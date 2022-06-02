İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı! O anlar kamerada | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’da yönetici olarak görev yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Onur Açıkgöz (45), İyi Parti Menderes Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kızıltuğ’a ait kafeteryayı bastı. İyi Parti’nin etkinliklerine katılan 16 yaşındaki oğlu O.A’nın sigara içmesine öfkelenen Açıkgöz, “Bu siyasi bir olaydır. İyi Parti’nin etkinliklerine katılan oğluma sigara içerken neden müdahale etmediniz?’ diyerek sandalye ile mekanın bir camını kırdı. Bununla da yetinmeyen Açıkgöz, müşterilerden birinin yakasına yapışıp küfür etti. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Tehditler savuran Açıkgöz hakkında 11 kişi şikayetçi oldu. Açıkgöz polis tarafından her yerde aranıyor.