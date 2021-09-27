İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki! | Video
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, körfezdeki kirliliği gösteren bir video paylaştı. Hızal, doğanın önemiyle ilgili bir konuşma yapan Soyer’e, “İnsan, söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasından utanç duyar” dedi.