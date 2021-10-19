İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu | Video

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün TSK yapılanmasında yer alan şüphelilerin 3'ü Deniz Kuvvetleri, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin 1'i Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30'u Astsubay ve 11'inin ise Uzman Çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Öte yandan, 158 şüpheliden 110'nun darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi öğrenildi. Bu kapsamda, İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.