İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı | Video

İzmir’de günün ilk saatleriyle birlikte dev bir FETÖ operasyonu başlatıldı. Başta ankesörlü hat irtibatı olmak üzere, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi FETÖ ile iltisakları belirlenen bir bölümü muvazzaf asker toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonu, İzmir merkezli 40 ayrı ilde yürütülüyor ve İzmir polisi ile jandarması ortak yürütüyor.