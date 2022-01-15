Video Haber İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama

15.01.2022 | 09:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama 01:48
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 tutuklama 15.01.2022 | 09:10
ABD’de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 00:55
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 14.01.2022 | 23:10
ABD’de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 01:21
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 14.01.2022 | 23:01
CHP’li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video 01:35
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video 14.01.2022 | 22:52
İBB’nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video 01:40
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video 14.01.2022 | 22:00
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi | Video 00:38
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi | Video 14.01.2022 | 21:36
Son dakika: 14 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:52
Son dakika: 14 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 14.01.2022 | 20:07
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 02:15
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 14.01.2022 | 19:03
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 00:49
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 14.01.2022 | 18:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 02:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 14.01.2022 | 16:52
Arnavutluk’ta Türkiye’nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor | Video 05:08
Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor | Video 14.01.2022 | 16:36
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’terörist’ tepkisi: ’Niye kınayamıyorsun’ | Video 04:22
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun' | Video 14.01.2022 | 16:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 16:23
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 14.01.2022 | 14:51
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 03:01
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 14.01.2022 | 14:50
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 02:44
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 14.01.2022 | 14:47
Yavuz Donat | Menderes’e yakışan ’Anıt Müze’ 09:22
Yavuz Donat | Menderes'e yakışan 'Anıt Müze' 14.01.2022 | 13:58
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 00:35
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 14.01.2022 | 13:49
FETÖ’ye Kastamonu’da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video 05:27
FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video 14.01.2022 | 13:22
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 03:18
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 14.01.2022 | 12:43
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 02:28
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 14.01.2022 | 12:41

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 40 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 148 kişiden 60'ı tutuklanırken 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan 24'üncü operasyon kapsamında bin 585 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 20. aşaması) kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi v.b.) de bulunan toplam 185 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı çalışma yürütüldü.


148 şüpheli yakalandı, 60 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki gözaltı ve sorgu işlemleri tamamlanan 148 şüpheliden 31'i faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi; 117'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 34'üne ev hapsi verilirken, 8'i itirafçı 23 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 60 şüpheli tutuklanırken, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, 5 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği, 2 şüphelinin tekrardan soruşturma gördüğü gerekçesiyle gözaltı kararının iptal edildiği, 5 şüpheli delil durumu nedeniyle, 31 şüphelinin ise faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 14'ü yurt dışında olmak üzere toplam 23 şüphelinin firar olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


24 ayrı operasyon, bin 585 tutuklama
Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir yılda gerçekleştirilen 24 ayrı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 3 bin 635 şüpheliden 2 bin 290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden bin 585'i tutuklandı. Ayrıca, 531 şüpheli faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakılırken, bin 22 şüphelinin tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakıldığı, 83 şüphelinin ise sağlık nedenleriyle, 107 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması/Covid-19 tespiti/ diğer sağlık nedenleri nedenleriyle gözaltı talimatları iptal edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında, firar durumunda olan toplam 340 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA