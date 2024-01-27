İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ay 35 bin sağlık personeli alınacağının müjdesini verdi. Erdoğan; "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir" dedi