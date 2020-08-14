Video Haber İzmir ulaşımında "aktarma ücretleri" değişti! Ulaşıma zam yapan CHP'li başkan Tunç Soyer'e tepki büyük | Video

İzmir ulaşımında "aktarma ücretleri" değişti! Ulaşıma zam yapan CHP'li başkan Tunç Soyer'e tepki büyük | Video

İzmir ulaşımında
14.08.2020 | 23:06

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 50 kuruş ücret alınmasını kararlaştırdı. Karar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin ağustos ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına ilişkin teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, tek biniş ücretinde 10 kuruş indirim yapılarak 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüldü. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmaların ücretsiz olması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmadı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kentte uygulanan 90 dakikalık aktarma sisteminin 12 yıldan bu yana uygulandığını, bu süre içinde iki ve daha fazla kent içi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan ücret alınmadığını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her fırsatta İzmir ulaşımında uygulanan sistemi örnek gösterdiğini belirten Hızal, "Soyer, adaylık sürecinde seçim vaatleri arasında, 'Kesinlikle 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağı' yönünde vaatlerde bulundu. Biz de İzmirliler de takdir ediyordu. Ama bugün CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat gibi işleyen ve İzmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona erdiriyorlar. Hem bir taraftan İzmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem de bir taraftan bu sistem üzerinden İzmirlilerin cebine göz diktiler." dedi.

Hızal, Soyer'in göreve geldiği günden bugüne, ulaşıma ortalama yüzde 40'dan fazla zam yaptığını, halkın mağdur edildiğini ifade etti.

İzmir'de geçen meclis toplantısında suya da yüzde 11,56 oranında zam yapıldığını hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"Kent artık ilklerin şehri değil zamların şehri olarak anılmaya başlandı. Bugün ulaşım zammını şirinleştirmek için 'Aslında biz zam yapmıyoruz, fiyat düzenlemesi yapıyoruz' diyorlar. '3,56 lirayı 3,46 liraya düşürüyoruz. Birinci ve ikinci aktarmalarda 50'şer kuruş alıyoruz' diyerek 50 kuruşu küçümsüyorlar. İzmirlilere yanlış bilgiler veriyorlar. Bugün yapılan zam, 90 dakikanın ortadan kalkması ile birlikte, ilk aktarma için yüzde 13, ikinci aktarma için yüzde 25 olacak. 'Martın sonu bahar' dediler, 'her şey çok güzel olacak' dediler, 'aşkla İzmir' dediler ve daha da önemlisi 'arka sıradakilere önem vereceğiz' dediler. Bahar henüz gelmedi, İzmir'e olan aşklarının da bittiğini çoktan görüyoruz. Çok daha kötüsü olan o 'arka sıradaki oturan' diye tabir ettiklerini, her geçen gün arkalara itiyorlar."

MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor günler yaşadığını, kentte suya ve ulaşıma yapılan zamların yılbaşından itibaren yapılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise Büyükşehir Belediyesinin mali açıdan zor durumda olduğunu iddia ederek, "Bu önerge çarşamba günü geldi ve acil denildi. Yoksa bir günde bu kararı acilen geçirin demezler. Şu an Seferihisar'da işçilere para ödenmiyor. Seferihisar battı şimdi sıra İzmir Büyükşehir Belediyesinde. Biz çekilen kredilere neden onay verdik. Pandemi dönemi geçsin zamlar gelmesin diye verdik. İzmir bu kadar borçlanmayı bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmiyor. Sizin İzmir aşkınız bitmiş." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise ulaşım zammını savundu.

Kovid-19 sürecinde Büyükşehir Belediyesi gelirlerinde önemli bir kayıp olduğunu dile getiren Soyer, "Geçen yılın ilk dönemine göre son 5 ay içinde 225 milyon lira hasılat kaybımız var. Pandemi döneminde yaşadığımız tüm dünyayı etkileyen bir şey büyük bir kayıp. Diğer büyük illere göre en düşük toplu ulaşım İzmir'dedir. Şu an itibarıyla Ankara ve İstanbul'dan daha düşüğüz." dedi.

Dilek ve temenni kısmında Soyer ile konuşma sürelerine uymadığını belirttiği AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Soyer'in "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz. Şimdi sizi çıkaracağım" sözleri üzerine AK Parti grubu toplantının yapıldığı meclis salonunu terk etti.

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