Video Haber İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem | Video
İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem | Video

İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem | Video

29.03.2023 | 00:17

İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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