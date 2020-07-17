Video Haber İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı | Video

İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı | Video

İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı | Video
17.07.2020 | 16:01

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İzmir’in Selçuk ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, görevli iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastanede tedavi altına alındı.

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