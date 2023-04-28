İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor | Video

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.