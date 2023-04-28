Video Haber İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor | Video
İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor | Video

İzmir'de Folkart Sitesi'nde büyük yangın: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılıyor | Video

28.04.2023 | 01:01

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

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