İzmir'de kaçakçılara şok operasyon: 4 milyona yakın dolu makaron ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir depo ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 milyon 872 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.