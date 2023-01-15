İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temel atma törenlerine katılmak için İzmir'e gitti. Bayraklı ilçesindeki törene katılan Kılıçdaroğlu haklarını alamadıklarını ifade eden Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu ile karşı karşıya kaldı. İşçilerle ve Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında arbede yaşandı.