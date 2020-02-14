İzmir'de korsan servisle tehlikeli yolculuk
İzmir'de korsan servis cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir grup ilkokul öğrencisi servise bindirildi, sığmayan çocukları ise bagaja koyuldu. Bagaj kapısı güçlükle kapatıldıktan sonra tehlikeli yolculuk başladı. Çocukların canının hiçe sayılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.
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