Video Haber İzmir'de şaşkın hırsız kamerada: Suçüstü yakalanan hırsız neye uğradığını şaşırdı | Video
İzmir'de şaşkın hırsız kamerada: Suçüstü yakalanan hırsız neye uğradığını şaşırdı | Video

İzmir'de şaşkın hırsız kamerada: Suçüstü yakalanan hırsız neye uğradığını şaşırdı | Video

29.12.2022 | 01:20

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İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren şüpheli, 3 dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karşısında polisi gören şüpheli neye uğradığını şaşırdı.

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