Video Haber İzmir'de servis şarampole yuvarlandı! Kaza yerinden ilk görüntüler | Video

İzmir'de servis şarampole yuvarlandı! Kaza yerinden ilk görüntüler | Video

İzmir'de servis şarampole yuvarlandı! Kaza yerinden ilk görüntüler | Video
08.08.2021 | 18:26

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Son dakika haberleri: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralılar var.

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