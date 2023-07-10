Video Haber İzmir’de uçak seferleri normale döndü | Video
İzmir’de uçak seferleri normale döndü | Video

İzmir’de uçak seferleri normale döndü | Video

10.07.2023 | 21:59

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sonrası, gökyüzünü kaplayan yoğun dumanın ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki iptal edilen uçak seferleri normale döndü.

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