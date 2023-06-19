Video Haber İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video
İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video

İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video

19.06.2023 | 00:26

İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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