İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video
İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video 19.06.2023 | 00:26
02:11
00:28
01:01
02:05
00:31
Denize giren voleybolcuların çantasını çalan hırsızlar kamerada | Video 18.06.2023 | 22:13
03:34
00:57
Çorlu'da uyuşturucu tacirleri yakalandı | Video 18.06.2023 | 21:10
00:14
Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti | Video 18.06.2023 | 21:10
00:45
Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu | Video 18.06.2023 | 17:47
01:51
Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video 18.06.2023 | 14:13
02:41
01:17
Fatih Altaylı bu kez KAAN'ı hedef aldı. "Aptal bunlar" | Video 18.06.2023 | 10:24
01:37
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video 18.06.2023 | 10:00
02:23
02:40
00:59
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi yakalandı | Video 17.06.2023 | 16:53
00:48
02:24