İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video

İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.