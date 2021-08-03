Jandarma alevlerin içinde: Canlarımız da bize emanet | Video
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Türkiye'de çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara karşı mücadele gece gündüz devam ediyor. Jandarma da birçok bölgede yangınlara karşı mücadelede önemli rol oynuyor. Jandarma yangını söndürme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ve hayvanların da tehlikeli bölgelerden tahliye edilmesinde etkin bir mücadele veriyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise 'Jandarma alevlerin içine kadar girdi' dedirtti.