Video Haber Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video

Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video

02.11.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki ’CHP tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir.’ 09:55
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.' 02.11.2021 | 11:23
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 00:16
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:41
Diyarbakır’da FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:34
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:27
ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu’nda demirledi 02:12
ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu'nda demirledi 02.11.2021 | 08:46
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan CHP’ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar 00:26
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar 02.11.2021 | 08:54
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’Avrupa’ itirafı: ’Bize çatışmayı kesmeyin’ dedi | Video 04:19
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedi | Video 01.11.2021 | 23:49
Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01:33
Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01.11.2021 | 22:08
CHP’li Atakum Belediye Başkanı’ndan skandal açıklama! İhtiyaç sahiplerine tarihi geçmiş ürün dağıtıldı | Video 00:18
CHP'li Atakum Belediye Başkanı'ndan skandal açıklama! İhtiyaç sahiplerine tarihi geçmiş ürün dağıtıldı | Video 01.11.2021 | 21:42
Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:58
Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı | Video 01.11.2021 | 21:12
A Haber Cerablus’ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video 03:53
A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video 01.11.2021 | 21:00
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0’dan 100 km’ye bakın kaç saniyede çıktı | Video 02:09
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0'dan 100 km'ye bakın kaç saniyede çıktı | Video 01.11.2021 | 19:30
Haşmet Babaoğlu | Uygarlıkmış... Çöküyormuş... 02:49
Haşmet Babaoğlu | Uygarlıkmış... Çöküyormuş... 01.11.2021 | 15:28
Başkan Erdoğan Biden, Macron, Merkel ve Draghi’yle neler konuştuğunu açıkladı! 04:17
Başkan Erdoğan Biden, Macron, Merkel ve Draghi'yle neler konuştuğunu açıkladı! 01.11.2021 | 15:14
Mehmet Barlas | Yeni dünyada eski ittifaklar 02:10
Mehmet Barlas | Yeni dünyada eski ittifaklar 01.11.2021 | 14:32
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 01:21
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 01.11.2021 | 13:06
Başkan Erdoğan: Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor | Video 03:19
Başkan Erdoğan: "Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor" | Video 01.11.2021 | 11:20
SON DAKİKA: ’Fotokapan’a yakalanan PKK’lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 03:00
SON DAKİKA: 'Fotokapan'a yakalanan PKK'lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 01.11.2021 | 11:12
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 03:10
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.11.2021 | 11:11
Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! Kılıçdaroğlu’nun ihanet söylemine Akşener tepki gösterdi | Video 01:50
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! Kılıçdaroğlu'nun "ihanet" söylemine Akşener tepki gösterdi | Video 01.11.2021 | 10:34

Jandarma Genel Komutanlığı içerisine yuvalandığı ve ‘mahrem sorumlusu’ olduğu tespit edilen 100 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli 40 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 100 şüphelinin aralarında akademisyenlerin de olduğu belirtildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen 6'sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, akademisyen (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi) olarak görev yapmış 57'si çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi, 37'si özel sektör çalışanı, olmak üzere 100 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, 02.11.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA