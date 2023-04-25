Japon şirketin, Ay’a iniş sırasında uzay aracıyla bağlantısı kesildi | Video
Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu.
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