Japonya’nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş gerçeleştirdiğini açıkladı. Böylece Japonya, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.