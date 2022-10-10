Video Haber Jeneratör hırsızları kamerada | Video
Jeneratör hırsızları kamerada | Video

Jeneratör hırsızları kamerada | Video

10.10.2022 | 19:20

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OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep’te 3 iş yerinde jeneratör çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

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