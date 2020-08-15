Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Altun: "Hiçkimse milli irademize saldıramaz" ifadelerini kullandı.