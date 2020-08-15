Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı. Joe Biden'ın bu açıklamalarına her kesimden tepkiler gelirken, muhalefetin bu açıklamalara ne diyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu. Övür: "Güya otoriterliğe demokrasi dışı yapılara karşılarmış gibi gösterip Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıyorlar. Artık o günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Geçmişte alışmışlardı darbe yapmaya, içeriden Türkiye'yi yönetmeye ülkeyi istedikleri gibi dizayn etmeye alışmışlardı. Dikkat ederseniz darbenin de altını çiziyor, 'efendim darbe yapmayacağız' diyor. Çünkü yapamayacaklar, yapamadılar bu dersi aldılar. Siyaset üzerinden demokrasi üzerinden güya otoriterliğe, demokrasi dışı yapılara karşılarmış gibi gösterip Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıyorlar. Artık o günler geride kaldı.

MUHALEFETLERİN BİDEN'A NE DİYECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu mesajı kim nasıl yorumlayacak oraya bakmak gerekiyor Türkiye son 7 yıldır açık bir savaş yürütüyor. PKK, FETÖ ve DEAŞ üzerinden terörü besleyen emperyalist devletten bahsediyoruz. Onların bu ilişkileri biline biline Türkiye'den muhalefetlerin buna ne diyeceği çok önemli. Emperyalistlere karşı sesleri çıkmayan, Türkiye'ye yönelik kumpasların kurulmadığını söyleyen içerideki muhalefetin buna ne cevap verecekleri çok önemlidir.

KARŞILARINDA 50-90'LARIN TÜRKİYE'Sİ YOK

Bir süre önce Cumhuriyet Gazetesi'nde muhalefete akıl veren aydınlardan birisi aynen şunu yazdı: "Küresel güçler bölgesel güçler ve içerideki demokrasi güçleri iktidara karşı birlikte olmalıdır" işte burada bahsedilen küresel güçlerin başını ABD'deki demokratlar çekiyor. Onlar Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama artık karşılarında 50-90'ların Türkiye'si yok. Türkiye hem toplumsal dönüşüm açısından hem de siyasi irade açısından çok gelişti. Biden oradan ne derse desin bunu gerçekleşme şansı yoktur.

MUHALEFET S-400'DEN BERİ ABD'NİN FİKİRLERİNİ SAVUNUYOR

Muhalefetin bu konuyla ilgili olarak ne diyeceğini biraz tahmin ediyorum, S-400'den beri ABD'nin ekonomik açıdan da siyasi açıdan da sesini ve fikirlerini savunan bir siyasi partiler kümesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin muhalefetinin ve oy veren seçmenin bu gerçeği görmesi gerekiyor. O siyasi yöneticiler bunlara karşı gerçek anlamda bir çıkış yapmazlarsa o seçmen kitlesinin sandıkta bunun hesabını sorması gerekir.