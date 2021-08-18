Video Haber Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video

Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video

Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video
18.08.2021 | 10:59

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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından kentten tahliye edilen 22 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından kentten tahliye edilen 22 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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