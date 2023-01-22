Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yapılandırma paketini açıklayacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın kritik başlıkları değerlendirecek. Alınacak kararları toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklayacak olan Erdoğan'ın millete seslenişinde borç yapılandırması maddesi öne çıkıyor. Yapılacak uygulama ile uzun taksit dönemleri ile devlete olan borçların faiz kolaylığı da sağlanarak çözülmesi bekleniyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar