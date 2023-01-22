Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yapılandırma paketini açıklayacak | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın kritik başlıkları değerlendirecek. Alınacak kararları toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklayacak olan Erdoğan'ın millete seslenişinde borç yapılandırması maddesi öne çıkıyor. Yapılacak uygulama ile uzun taksit dönemleri ile devlete olan borçların faiz kolaylığı da sağlanarak çözülmesi bekleniyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
10:46
02:57
Başkan Erdoğan: "6'lı masa, güdük bir cumhurbaşkanı istiyor" | Video 22.01.2023 | 09:55
00:35
00:42
01:32
Denizi kirleten gemiye 12 milyon 596 bin TL ceza | Video 21.01.2023 | 21:27
21:25
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video 21.01.2023 | 19:42
01:08
01:04
Sahada sürpriz evlenme teklifi | Video 21.01.2023 | 18:16
00:28
MSB, komandoların arazi tatbikat görüntülerini paylaştı | Video 21.01.2023 | 16:56
03:37
Melih Altınok | İmamoğlu, İyi Parti'ye geçer mi? 21.01.2023 | 16:51
04:03
Mahmut Övür | Kaybetme korkusu sardı 21.01.2023 | 16:48
03:41
Mehmet Barlas | The Economist neden Erdoğan’a savaş ilan etti? 21.01.2023 | 16:11
02:51
Başkan Erdoğan kitabını imzaladı, genç kız gözyaşlarını tutamadı | Video 21.01.2023 | 15:37
43:09
01:05
01:22
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti | Video 21.01.2023 | 14:18
07:33
03:28
Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı | Video 21.01.2023 | 12:42
01:37
Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video 20.01.2023 | 22:20