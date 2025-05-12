Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kabine Toplantısı sona erdi. Önemli toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
42:26
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan A Haber'e önemli açıklamalar! 12.05.2025 | 21:04
30:06
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.05.2025 | 20:43
02:57
7. Etnospor Kültür Festivali öncesi Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video 12.05.2025 | 16:19
01:42
03:14
Haşmet Babaoğlu | Dünya dönüyor 12.05.2025 | 16:09
05:07
Melih Altınok | Çok da şey yapmamak lazım 12.05.2025 | 16:07
09:26
Yavuz Donat | Gündem... Jet hızıyla 12.05.2025 | 16:05
04:37
Nebi Miş | Terörün sonlandırılmasında Türkiye modeli 12.05.2025 | 16:01
04:42
Kerem Alkin | ‘Tahvil’ kozu ‘nükleer seçenek’ mi? 12.05.2025 | 15:56
16:56
Başkan Erdoğan: "Kimse yargıya parmak sallayamaz" | Video 12.05.2025 | 15:38
11:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video 12.05.2025 | 15:04
12:19
03:22
07:22
03:40
06:01
03:42
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK kendisini feshetti | Video 12.05.2025 | 09:15
00:48
17 ilde dolandırıcılık operasyonları; 73 şüpheli tutuklandı | Video 12.05.2025 | 08:49
00:19
03:38
Putin- Zelenski zirvesi perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek! 11.05.2025 | 20:34