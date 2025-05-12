Video Haber Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

12.05.2025 | 20:43

Kabine Toplantısı sona erdi. Önemli toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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