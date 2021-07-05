Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 05.07.2021 | 20:30
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Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde | Video 05.07.2021 | 19:56
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Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması 05.07.2021 | 19:32
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması 05.07.2021 | 19:10
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Son dakika: 300 sayfa evrak getirmiş... 60 sayfalık soru hazırlandı! | Video 05.07.2021 | 18:07
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FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı | Video 05.07.2021 | 17:56
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.00’da toplandı. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ifade etti. "FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...