Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı. Erdoğan, hibe desteği ve diğer ekonomik destekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun yanında Erdoğan, açılma kararlarını da kamuoyu ile paylaştı ve normalleşme ile ilgili aşılama ve koronavirüs mutasyonuna dikkat çekti.