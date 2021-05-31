Video Haber Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video

Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video

Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video
31.05.2021 | 20:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını duyurdu | Video 27:28
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını duyurdu | Video 31.05.2021 | 20:44
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video 00:30
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video 31.05.2021 | 21:01
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 01:36
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 31.05.2021 | 20:53
Üniversiteler ne zaman açılacak? Orta okullar açılıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video 00:57
Üniversiteler ne zaman açılacak? Orta okullar açılıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video 31.05.2021 | 20:48
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran normalleşme kararlarını açıkladı | Video 03:27
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran normalleşme kararlarını açıkladı | Video 31.05.2021 | 20:34
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran yeni normalleşme süreci kararlarını açıkladı! 08:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 1 Haziran yeni normalleşme süreci kararlarını açıkladı! 31.05.2021 | 20:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan aşı açıklaması! | Video 01:16
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan aşı açıklaması! | Video 31.05.2021 | 20:26
Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video 02:18
Kabine toplantısı sonrası son dakika hibe desteği açıklaması! Türkiye, Milli gelire oranla en sağlam ekonomik destek sağlayan ülkeler arasında | Video 31.05.2021 | 20:13
Son Dakika: Kabine toplantısı kararları açıklanıyor! Yasaklar ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Maske kararı çıktı mı? İşte canlı yayın | Video 02:50
Son Dakika: Kabine toplantısı kararları açıklanıyor! Yasaklar ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Maske kararı çıktı mı? İşte canlı yayın | Video 31.05.2021 | 20:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Süper Lig’de önümüzde sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz | Video 01:41
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Süper Lig’de önümüzde sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz | Video 31.05.2021 | 20:10
İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video 03:11
İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video 31.05.2021 | 19:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme kararları açıklaması izle 04:10
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme kararları açıklaması izle 31.05.2021 | 19:05
Piyasalar günü nasıl kapattı? | Video 00:48
Piyasalar günü nasıl kapattı? | Video 31.05.2021 | 18:52
Türkiye ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 7 büyüdü | Video 04:05
Türkiye ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 7 büyüdü | Video 31.05.2021 | 18:45
‘ABD, Merkel’i ve siyasileri dinledi’ iddiası | Video 02:01
‘ABD, Merkel’i ve siyasileri dinledi’ iddiası | Video 31.05.2021 | 18:12
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video 01:13
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video 31.05.2021 | 18:09
Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video 01:45
Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video 31.05.2021 | 18:06
SON DAKİKA | İYİ Partili Ümit Dikbayır A Haber muhabirini tehdit etti! A Haber muhabiri canlı yayında olayı anlattı | Video 03:43
SON DAKİKA | İYİ Partili Ümit Dikbayır A Haber muhabirini tehdit etti! A Haber muhabiri canlı yayında olayı anlattı | Video 31.05.2021 | 17:55
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz | Video 05:28
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz | Video 31.05.2021 | 17:26
Son dakika! Hatay'da İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine skandal saldırı! 14:13
Son dakika! Hatay'da İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine skandal saldırı! 31.05.2021 | 17:00

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı. Erdoğan, hibe desteği ve diğer ekonomik destekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun yanında Erdoğan, açılma kararlarını da kamuoyu ile paylaştı ve normalleşme ile ilgili aşılama ve koronavirüs mutasyonuna dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA