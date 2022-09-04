Kabine toplantısında 2 kritik karar masada! Borçların silinmesi ve ucuz ev | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapacağı Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı yarın gerçekleşecek. Dar gelirlinin borçlarının silinmesine ilişkin çalışma ve ucuz ev kampanyasına ilişkin önemli kararların alınması beklenen Kabine Toplantısında birçok başlık yer alıyor. Peki ucuz konutta son karar, kontenjanlar ve şartlar ne olacak? Dar gelirli vatandaşlar için gelecek pakete göre hangi borçlar silinecek ve o adımlar ne olacak? İşte Kabine gündeminin ayrıntıları.